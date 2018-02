Eduardo Paes é o 3º candidato nas sabatinas do Grupo Estado

O candidato do PMDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é o terceiro convidado a participar da série de sabatinas com candidatos a prefeito do Rio e de São Paulo promovida pelo Grupo Estado. Veja Também: Especial: Veja perfil de Eduardo Paes As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro A partir das 11 horas desta segunda-feira, 25, Paes respondeu a perguntas de jornalistas de O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde, da Agência Estado e da Rádio Eldorado. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Estadão, no estadao.com.br. Em todas as sabatinas, o público pode enviar perguntas por e-mail e participar do evento, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Na primeira das sabatinas do Grupo Estado com os candidatos à Prefeitura do Rio, na última quinta, 21, o concorrente do PRB, senador Marcelo Crivella, assumiu a defesa do Exército no episódio que resultou na morte de três jovens do Morro da Providência, em junho, e anunciou que, se eleito, fará novas parcerias com a Força. Segundo ele, a corporação tomou uma decisão "perfeita" no caso e não deve ser responsabilizada. No incidente, desobedecendo a uma ordem, os militares entregaram os rapazes a traficantes do Morro da Mineira, rivais da quadrilha da Providência, que os torturaram e assassinaram. Na sabatina seguinte, na sexta, 22, o candidato do PT, deputado estadual Alessandro Molon, criticou duramente a política de segurança do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), acusando o governo de "maquiar execuções" cometidas pela polícia. Ex-aliado eleitoral do governador, um dos maiores entusiastas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que tem petistas em sua administração, Molon prometeu montar um "gabinete integrado para articular forças estaduais, municipais e federais" para enfrentar o crime. Uma das suas funções, prevista no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), seria a análise dos crimes para orientar a ação da Guarda Municipal. Os demais candidatos do Rio serão sabatinados nesta semana: Fernando Gabeira (PV), Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). São Paulo Em São Paulo, do dia 1º ao dia 5, participam Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). Ivan Valente (PSOL) será sabatinado no dia 8. Os candidatos serão sabatinados no auditório do Grupo Estado. O público pode participar dos eventos e também pode enviar perguntas via e-mail.