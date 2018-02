Eduardo Jorge abre série de entrevistas com presidenciáveis

A série Entrevistas Estadão começa a ouvir nesta segunda-feira, 18, os principais candidatos à Presidência da República. O primeiro presidenciável a participar é Eduardo Jorge (PV). A entrevista será realizada no estúdio da TV Estadão, a partir das 16h, com transmissão pelo estadão.com.br e pelo canal do Estadão no YouTube. Internautas podem enviar perguntas pelo Twitter com a hashtag #EntrevistasEstadao.

Ainda nesta semana serão entrevistados os candidatos do PSC, Pastor Everaldo, na quarta-feira, 20, e do PSOL, Luciana Genro, na sexta, 22.

Eduardo Jorge, de 64 anos, foi secretário municipal de Saúde nas gestões petistas de Luiza Erundina (hoje no PSB) e Marta Suplicy, e depois assumiu a pasta do Verde e Meio Ambiente nas gestões José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD).

O ex-secretário vai representar o PV na disputa ao Palácio do Planalto, substituindo a ex-ministra Marina Silva, que foi a candidata do partido em 2010, quando ficou em terceiro lugar. Eduardo Jorge levará para a campanha temas como a legalização do aborto e a descriminalização da maconha, assuntos que Marina não quis tratar na última eleição.

Já participaram da série os principais candidatos ao governo de São Paulo, além do candidato do PT ao Senado, Eduardo Suplicy. As entrevistas com os candidatos Gilberto Kassab (PSD) e José Serra (PSDB), previstas para a semana passada, foram adiadas em razão da morte do ex-governador Eduardo Campos.