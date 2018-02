'Eduardo é moderno, um grande quadro' Um dia após receber a presidente Dilma na Paraíba, Ricardo Coutinho disse ao Estado que o PSB e Eduardo Campos não serão "puxados" para a briga eleitoral antecipada. "Não vão nos puxar pro meio disso. O PSB tem sua autonomia, não é de segunda categoria. Está no governo e não é por um favor." Ele fez ainda questão de elogiar Campos: "É moderno, trata de desenvolvimento com inclusão social e vê a inclusão produtiva. Ele vai no interior de São Paulo e enche de gente. Tem prática e experiência intelectual. É um grande quadro da política brasileira." / ALANA RIZZO