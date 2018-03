Economistas veem 'direção errada' Celular em punho, o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco provocou a plateia tucana: "Às vezes esquecemos de mostrar objetos como este, que demonstra a extensão do processo de privatização neste País. A fadiga talvez tenha nos levado a encolher um pouco nossas ambições". Um dos primeiros palestrantes, o economista fez um adendo ao tema do seminário, "A nova agenda - desafios e oportunidades para o Brasil". "Nem tão nova", acrescentou Franco no resumo de sua apresentação.