É 'triste a ignorância' de Kassab sobre educação, diz Marta

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, voltou a centrar seus ataques ao adversário do DEM, o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab. Depois de participar de um encontro com skatistas no Jardim São Luiz, na zona sul da capital paulista, a petista respondeu as críticas de Kassab de que ela copiou a idéia dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) do ex-governador Leonel Brizola. "O CEU é uma idéia muito antiga, é triste a ignorância do prefeito, que não conhece a história da educação do Brasil." De acordo com a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), o projeto do CEU está mais relacionado a Anísio Teixeira e Paulo Freire, ou seja, é anterior aos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) de Brizola, o chamado Escolão. "O projeto do CIEP é interessante, mas não tinha a participação que tem o CEU", afirmou. A petista respondeu também a opinião de Kassab, da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), de que sua proposta de instalação de uma rede de internet banda larga na cidade é inviável. Para Marta, isso é uma tentativa de desqualificar seu projeto. "Eles não têm a idéia, copiam da gente, e ainda desqualificam nossa proposta inventando que vão fazer outras coisas", disse. Internet A idéia da candidata, apresentada em seu programa de governo, é instalar acesso gratuito à internet sem fio em todos os prédios da Prefeitura. Em seguida, explicou Marta, serão instaladas torres para dar acesso ao resto da cidade. "É algo viável", disse, acrescentando que esta medida já foi utilizada em outras cidades. A petista afirmou não temer uma eventual pressão por parte das operadoras de internet. "O que for bom para a juventude, para a população e para a cidade poder se qualificar para entrar no mundo moderno, nós vamos fazer." A candidata do PT também criticou as unidades de Atendimento Médico Ambulatorial (AMAs) da gestão José Serra (PSDB) e Kassab. "As AMAS podem até ajudar um pouco, mas não resolvem", criticou ela, acrescentando que vê "uma crise" na saúde.