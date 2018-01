'É a volta dos que não foram', ironiza ex-ministro

A constatação obriga o PT a agilizar a composição de alianças com partidos que integram a base de Dilma. "Temos que convencer os partidos que a disputa em São Paulo, agora, terá um tom nacional", relatou um petista presente à reunião.

Reação. A avaliação de dirigentes petistas de que a entrada de Serra traz dificuldades a Haddad irritou o pré-candidato, que passou parte da reunião pedindo aos correligionários otimismo.

O conselho político de Haddad já enfrenta uma primeira crise. A corrente majoritária do PT, Construindo um Novo Brasil (CNB), reivindica ter papel mais atuante das decisões de campanha. Até aqui, o diretório municipal do PT, comandado pelo vereador Antonio Donato, tem dado as cartas na pré-campanha.

A atuação de dirigentes municipais foi fortalecida após naufragar a aliança do prefeito Gilberto Kassab (PSD) com o PT, tese defendida por membros das direções nacional e estadual da sigla.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após a reunião, Haddad tentou minimizar o impacto da possível candidatura de Serra à cadeira de Kassab. "Já esperava que isso fosse acontecer."

O ex-ministro da Educação afirmou que a entrada do tucano na corrida eleitoral foi tratada com "naturalidade" pelos integrantes do conselho político de sua agremiação.

"Isso (candidatura de Serra) não muda nada, ele (Serra) vai defender a atuação da administração atual e nós vamos apresentar um plano alternativo de mudança", observou Haddad.

Questionado sobre o fim da possível aliança com o partido de Kassab, ele negou que tenha havido negociação formal com o PSD. Segundo o ex-ministro, houve conversas entre Kassab e dirigentes do PT. Ele ironizou. "É a volta dos que não foram" . MALU DELGADO e JOANA MATUSHITA