Duciomar Costa, do PTB, se reelege prefeito de Belém O prefeito de Belém, Duciomar Costa (PTB), foi reeleito com 59,65% (416.857) dos votos válidos, contra 40,35% (281.929) do candidato Priante (PMDB). Às 18h33, 95,33% dos votos estavam totalizados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e não havia mais possibilidade de mudança no quadro.