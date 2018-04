Dramas e comédias do poder

Nos Estados Unidos já foram feitos inúmeros filmes e séries sobre presidentes fictícios, Martin Sheen, Morgan Freeman, Harrison Ford, e até Glenn Close, viveram presidentes no universo da ficção, às voltas com conflitos internacionais, domésticos e pessoais. Sim, "é tudo mentira", mas serve para o público penetrar no mundo fechado do poder, como voyeur do luxo e do lixo, das tramoias e ambições, dos ódios e paixões que movem personagens que decidem como nós viveremos, e até se viveremos.

No Brasil da ditadura nunca se ousou, por motivos óbvios. Imaginem uma minissérie com um general presidente? Mas a história de Collor daria uma boa ficção, com reviravoltas emocionantes, a CPI, o dia das camisas pretas, o impeachment, e até um assassinato misterioso no final: quem matou PC Farias? Já a história que começa nas Diretas Já e vai à eleição de Tancredo, sua agonia e morte, e termina com a posse de Sarney, seria tão absurda que dificilmente um espectador estrangeiro acreditaria nela, seria inverossímil. O governo Sarney só poderia ser ficcionalizado em forma de chanchada.

Com Guilherme Fiuza e Denise Bandeira, integrei a equipe que escreveu O Brado com Euclydes. Nos divertimos, mas foi muito difícil. Por mais fantasias e tramoias que se inventasse, todo dia éramos superados pelos jornais. E como criar nomes melhores que Valdebran e Gedimar ? É dura a vida de ficcionista no Brasil.