Dra. Ruth é reeleita com vantagem esmagadora em Itapevi A candidata a prefeita de Itapevi, Dra Ruth Banholzer, do PT, vence a disputa com vantagem esmagadora. Com 82,51% dos votos apurados, a atual prefeita registra 78,84%, contra 20,07% de seu adversário Adalzijo, do PSDC. A apuração ainda mostra João da Ataí, do PSOL, com 1,08%.