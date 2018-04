Dr. Aidan vence e impede 4ª gestão do PT em Sto. André O novo prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP), é dr. Aidan (PTB), que tinha 55,05% (213.825) dos votos válidos às 19h24. Dr. Aidan impôs, dessa forma, uma derrota ao PT do candidato Vanderlei Siraque, que obteve 44,95% dos votos (174.561). O partido administrava a cidade havia três mandatos, desde de que o ex-prefeito Celso Daniel foi eleito. Daniel foi assassinado em 2002. O vice de Daniel, João Avamileno, assumiu o mandato no lugar dele e foi reeleito em seguida.