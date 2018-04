Dr. Aidan tem 55% e Siraque, 44%, em Santo André Com 4,14% dos votos apurados, o candidato do PTB à prefeitura de Santo André, município do Grande ABC Paulista, Dr.Aidan, liderava a disputa com 55,03% dos votos válidos. O candidato petista Vanderlei Siraque registrava 44,07% dos votos válidos, segundo informações do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).