Donadon tem de ser preso logo, diz Gurgel

"O pedido (de prisão) já foi formulado, o acórdão (da decisão que confirmou a condenação) já foi publicado. Não me parece que é necessário aguardar mais nada", disse. "A meu ver, deveria ser", respondeu Gurgel ao ser questionado se a prisão já deveria ocorrer na próxima semana. "Ela (a prisão) já está pedida. Eu requeri em dezembro entendendo que haveria condições de dar execução imediata à decisão do Supremo Tribunal Federal ." Em janeiro, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, rejeitou o pedido de prisão imediata de Donadon. Na segunda-feira foi publicada a decisão do STF confirmando a condenação do deputado pelos crimes de peculato e formação de quadrilha.

A expectativa é que o STF não determine, por enquanto, a prisão de Donadon. A jurisprudência da Corte estabelece que um réu só deve iniciar o cumprimento da pena após o trânsito em julgado do processo. Mas Gurgel sustenta que o STF não deve aguardar o trânsito em julgado para decretar a prisão: "É preciso dar efetividade à decisão do STF".