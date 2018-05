Domingo chuvoso e agenda fraca de candidatos em São Paulo

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo cumprem agendas reduzidas neste domingo chuvoso na capital. A candidata do PT, Marta Suplicy, compareceu pela manhã ao velório do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Eleno José Bezerra, de 52 anos, que está sendo velado no Palácio do Trabalhador, sede da Força Sindical, na capital paulista. No restante do dia, a candidata não tem mais nenhum evento público. Os candidatos do PSDB e do DEM, Geraldo Alckmin e Gilberto Kassab, cumpriram agenda esportiva nesta manhã. O tucano fez um passeio de bicicleta no Parque da Juventude, zona norte da cidade, enquanto o atual prefeito compareceu à abertura da 16ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul. À tarde, Alckmin fará mutirão no bairro do Grajaú, zona sul, e visitará a comunidade do "Cantinho do Céu", próximo à represa Billings. Às 15 horas, o candidato terá um grande encontro com as mulheres na Casa de Portugal, bairro da Liberdade. Já o prefeito Kassab vai comparecer a uma homenagem ao empresário e ex-presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú, Olavo Egydio Setubal, morto no fim de agosto, aos 85 anos. O evento acontece no Parque do Carmo, zona leste de São Paulo. O candidato do PP, Paulo Maluf, realizou pela manhã gravação para o programa eleitoral e não deve participar de nenhum evento público no restante do dia. O candidato do PSOL, Ivan Valente, também fez gravação para o horário político da TV. Soninha Francine, do PPS, participou pela manhã da inauguração de uma igreja no Belém, zona leste da capital, ao lado do candidato a vereador pelo mesmo partido Pastor Eustáquio. Em seguida, a candidata fez caminhada no Parque da Água Branca, região oeste, e, às 14 horas, participa de inauguração de um bicicletário e do primeiro trecho da "Ciclovia do Caminho Verde", na Estação Itaquera do metrô, com a presença do governador do Estado, José Serra, e do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge. Às 20 horas, Soninha vai assistir a um espetáculo em um teatro na zona sul da cidade.