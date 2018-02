Documento tenta dar rumo à aliança PSB-Rede

"Nosso pessoal desenvolveu uma plataforma que vai permitir que o debate possa ter a contribuição de pessoas da sociedade, da academia, do movimento social, que vão poder sugerir, apontar um olhar de cada região do Brasil, de cada ponto, que será importante para a construção do programa de governo do PSB e da Rede", afirmou Campos ontem, no Recife.

O documento que será apresentado é resultado do primeiro encontro programático realizado pelos dois grupos há cerca de um mês e trará assuntos como a reforma do Estado e o investimento no agronegócio sustentável. Esse último tema foi incluído depois de o setor esboçar desconforto em relação à aliança de Campos e Marina.