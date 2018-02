Divido com Serra a alegria de subir nas pesquisas, diz Kassab

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab , afirmou nesta segunda-feira, 25, que pretende dividir com o governador do Estado, José Serra (PSDB), a alegria de subir nas pesquisas de intenção de votos. A mais recente pesquisa Datafolha (divulgada no sábado, dia 23) apurou crescimento de 3 pontos porcentuais para Kassab e queda de oito pontos porcentuais para o tucano Geraldo Alckmin. Veja também: Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Veja a íntegra da última pesquisa Multimídia: Perfil dos candidatos Guia tira dúvidas do eleitor "Estou muito feliz com as pesquisas que apontam o meu crescimento e a aprovação da nossa gestão", afirmou Kassab, depois de participar de um evento no Sindicato dos Engenheiros na Região Central. "Divido esta alegria com o governador José Serra, que foi prefeito num primeiro momento e hoje é parceiro como governador do Estado". Ao contrário das críticas que sua campanha vem fazendo a Alckmin no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, o prefeito evitou fazer qualquer comentário a respeito do tucano, antigo aliado e adversário nesta campanha. Apesar da afirmação de que divide com Serra a alegria de ter subido na pesquisa Datafolha, o prefeito informou que não tem falado nos últimos dias com o governador de São Paulo. De acordo com informações divulgadas na imprensa, o governador José Serra esteve no Japão na última semana, e agora segue para a Inglaterra.