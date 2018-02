Discurso forte contra espionagem melhorou avaliação

A sondagem revelou que o tema mais lembrado pelos entrevistados no período foi a reação do Palácio do Planalto contra as ações de bisbilhotice do governo norte-americano, com 21%, seguido pelos programas sociais, que ficou com 19% das lembranças. Nesse quesito, o destaque foi para o Mais Médicos, programa que prevê o envio de médicos estrangeiros para grotões do País, com 18% de menções pela população.

"(A espionagem e o Mais Médicos) podem ter afetado positivamente (a imagem do governo)", concordou o gerente executivo da pesquisa CNI, Renato Fonseca. / RICARDO BRITO e DAIENE CARDOSO