Direitos de resposta disparam no 2º turno em SP Durante a campanha de segundo turno deste ano em São Paulo, a Justiça Eleitoral julgou dez vezes mais pedidos de direito de resposta do que nas eleições municipais de 2004. Até a tarde de ontem, tinham sido julgadas 20 representações com esse intuito, ante apenas duas de todo o segundo turno das eleições passadas. Os números dão uma dimensão do acirramento da disputa na reta final desta campanha. A coligação da candidata Marta Suplicy (PT) entrou com 34 pedidos de direito de resposta, enquanto seu adversário, Gilberto Kassab (DEM), fez 29 representações. A Justiça Eleitoral concedeu 12 direitos de resposta, todos em favor de Kassab - um deles foi deferido parcialmente. O prefeito teve ainda quatro pedidos indeferidos. Dos pedidos feitos pela coligação do PT, apenas quatro foram julgados - todos indeferidos. A totalidade das decisões que favoreceram a candidatura de Kassab se refere à propaganda da campanha de Marta sobre a vida pessoal do adversário. Os juízes Cláudio Luiz Bueno de Godoy e Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral, que dividiram a pauta de julgamentos, entenderam que, ao suscitar dúvidas de caráter pessoal sobre o candidato, a propaganda ofende sua honra e foge do propósito de esclarecer o leitor. Há quatro anos, a disputa também envolvia Marta e seu adversário era o atual governador José Serra (PSDB). O único direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral resultou de representação do ex-governador tucano Geraldo Alckmin contra a candidata petista. Marta também pediu direito de resposta contra notícia veiculada pelo jornal ''Folha de S. Paulo'', mas não foi atendida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.