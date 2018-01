Direito GV participa da cobertura do 'Estado' Com o início da segunda fase do julgamento da Ação Penal 470 (mensalão), o Grupo Estado e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) reeditam a partir de hoje uma parceria para oferecer uma cobertura em tempo real e em diferentes plataformas (rádio, TV, internet e impresso), enriquecidas com análises e explicações de especialistas em Direito sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do caso.