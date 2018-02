Direção do PT mantém distância de condenados

"Não podemos entrar nessa polêmica agora. Não há espaço para isso", diz um integrante da executiva petista. O advogado Marco Aurélio Carvalho, coordenador jurídico do PT, foi um dos poucos porta-vozes escalados para criticar a decisão do STF de executar as penas imediatamente. "Joaquim Barbosa quer pavimentar seu caminho político."

A decisão de ignorar o mensalão foi criticada pelas correntes petistas minoritárias. "Acho equivocada a postura da direção do partido de virar a página. A acusação (do STF) não é contra pessoas, mas contra o PT", disse Markus Sokol, que disputou a eleição interna do partido pela corrente O Trabalho. "O PT deve protestar por essa decisão do STF, mas temos que respeitá-la", diz o deputado Paulo Teixeira (SP), secretário-geral do PT e integrante da tendência Mensagem ao Partido.