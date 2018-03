Dirceu vai a evento da CUT sobre mensalão Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos e 10 meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha, o ex-ministro petista José Dirceu participa hoje, no Rio, de um debate cujo foco é defender a anulação do julgamento do mensalão. Será o primeiro de uma série de encontros organizados por movimentos sociais empenhados em contestar a decisão do STF. Advogados de Dirceu já recorreram da sentença.