Dirceu espera participação de senadora na campanha de Haddad

O ex-ministro e deputado cassado José Dirceu acredita que a senadora Marta Suplicy (SP) terá participação fundamental na campanha do PT à Prefeitura de São Paulo. "O importante não é ela ter desistido. O importante é que ela é fundamental para nós vencermos as eleições", disse Dirceu, ao ser questionado sobre a retirada da pré-candidatura da senadora e ex-prefeita, anunciada anteontem.

O ex-ministro foi uma das principais lideranças do PT a defender uma "saída honrosa" para Marta deixar a disputa interna do partido. Publicamente e em conversas reservadas, Dirceu vinha dizendo que a participação da senadora da campanha será fundamental em 2012 e que sua saída das prévias não poderia ser traumática.

Na noite de quinta-feira, ao lançar o livro Tempos de Planície em Fortaleza, Dirceu expôs o mesmo raciocínio. "Com o apoio dela, seguramente o PT vai vencer as eleições e vai voltar a governar São Paulo", afirmou. Ele disse acreditar que, com a desistência de Marta, o ministro Fernando Haddad (Educação) "será o candidato" petista à Prefeitura. "A tendência é que ele seja apoiado por uma ampla maioria do partido. Eu acredito que ele será o candidato."

Choro. Dirceu também disse estar convencido de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá condições de saúde para participar da campanha eleitoral de 2012. Dirceu acredita que Lula já estará comandando as articulações na Semana Santa de 2012.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ele está muito otimista, com muita energia, e vai continuar, como sempre esteve, na liderança do PT e das eleições. Ele (Lula) vai superar esse câncer. O tratamento está sob controle", disse Dirceu. Ele contou que estava em Fernando de Noronha quando recebeu a notícia do tumor de Lula e que se emocionou. "Eu realmente não consegui controlar a emoção e a melancolia."