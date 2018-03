Dirceu diz que imprensa protege Demóstenes Réu no processo do mensalão, o ex-ministro José Dirceu acusou a imprensa de tentar poupar o DEM das "ações de sua maior estrela", o senador Demóstenes Torres (GO) - acusado de envolvimento com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Em seu blog, ele escreveu que é preciso "agir já, antes que abafem o caso Demóstenes". Em outro comentário, Dirceu defendeu o governador do DF, Agnelo Queiroz (PT). Segundo ele, a imprensa tenta envolvê-lo numa "rede de intrigas", com denúncias "infundadas". / DAIENE CARDOSO