Dilma vai a Santa Catarina e afaga PSD

A presidente Dilma Rousseff aproveitou uma visita a Santa Catarina, onde inaugurou obra atrasada do PAC e distribuiu máquinas a prefeitos, para fazer, ontem, um agrado político ao PSD de Gilberto Kassab, que na semana passada oficializou seu apoio à reeleição da presidente.

Acompanhada de uma comitiva de seis ministros, Dilma viajou pelo Estado para prestigiar o governador Raimundo Colombo - o único do PSD no País, De quebra, bateu nos tucanos ao comentar o modelo das privatizações de seu governo.

O giro da presidente pelo Estado incluiu Florianópolis, Itajaí e São Francisco do Sul. Na capital, ela foi aclamada como candidata por prefeitos, parlamentares e dirigentes. Depois de assinarem um contrato de financiamento do Banco do Brasil com o Estado no valor de R$ 2 bilhões, para diversas obras, a presidente e Colombo trocaram elogios públicos e promessas de apoio em 2014. "Pode contar com nossa lealdade e nossa admiração. A senhora é uma mestre. Conte com a gente", disse o governador. "Encontrei aqui iniciativa e vontade política", respondeu a presidente.

Virada. Com a parceria com o PSD, que também governa Florianópolis, Dilma espera reverter o favoritismo histórico dos tucanos no Estado. Nas últimas quatro eleições - desde 1998 -, o PSDB venceu três: em 1998, 2006 e 2010. O senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB), ex-governador de Santa Catarina, acompanhou a presidente durante toda a viagem.

Apesar dos afagos entre a presidente e os pedessistas, o diretório do PT catarinense ainda trabalha para lançar candidatura própria em 2014. O presidente estadual do partido, Cláudio Vignatti, é um crítico rigoroso do governador, que deixou o Democratas para embarcar no projeto de Gilberto Kassab.

Adversário interno da ministra da Secretaria de Relações Institucionais Ideli Salvatti, Vignatti prometeu em um texto na internet "dialogar com todas as forças políticas que querem um projeto alternativo para nosso Estado". Um projeto, segundo ele, "capaz de vencer a ausência de gestão e a falta de ligação entre governo e sociedade". Por seu lado, o ex-governador Luís Henrique tenta construir no Estado uma aliança para reeleger Colombo e tomar do PSDB uma das vagas no Senado.

Roteiro. Repetindo um roteiro que já se tornou comum em sua agenda pelo País, Dilma Rousseff entregou, em São Francisco do Sul, 59 motoniveladoras e 10 caminhões-caçambas para prefeitos catarinenses. Só neste ano, foi a 14.ª solenidade do gênero - em que prefeitos recebem equipamentos de trabalho diretamente da presidente.

Dilma e o governador Raimundo Colombo participaram na cidade de uma cerimônia especial para lançar o novo berço de atracação do novo porto, que já está com sua estrutura pronta para operar desde o começo do mês. Ao discursar na cerimônia de entrega da obra, a presidente fez referências aos tempos iniciais do PAC em 2007 e atacou o governo anterior, do PSDB, afirmando que o País vivia então "uma paralisia"

Durante a tarde, a comitiva passou ainda por Itajaí para entregar ordens de serviço.