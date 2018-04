Dilma supera Lula e FHC na avaliação do primeiro ano

A avaliação do governo Dilma Rousseff e a aprovação pessoal da presidente registraram recorde na série histórica da pesquisa CNI/Ibope para o primeiro ano de mandato, superando os índices obtidos por Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. A corrupção, porém, foi o assunto mais lembrado sobre a administração de Dilma e as áreas como saúde, educação e segurança registram desaprovação. Há também visão negativa à forma como o governo tem agido no combate à inflação.

Para 56% dos 2.002 eleitores ouvidos em 142 municípios, o governo Dilma é ótimo ou bom. Outros 32% avaliam a administração como regular e 9%, como ruim ou péssimo. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.

Com esses índices, a presidente supera a marca de seus antecessores ao concluir o primeiro ano de um mandato. Em 2007, após ser reeleito, Lula obteve 51%. No governo FHC, o melhor resultado foi obtido no primeiro mandato: 43% em 1995.

O desempenho de Dilma se repete na avaliação individual. Ela conta com 72% de aprovação na pesquisa, contra 21% que a desaprovam e 7% que não opinaram. Dono das melhores avaliações anteriores em relação ao início de mandato, Lula tinha 66% em 2003 e 65% em 2007. FHC alcançou 57% em 1995 e 26% em 1999. Em relação à confiança pessoal, Dilma ficou no empate técnico com o melhor índice de Lula: 69%, em 2003, ante 68%.

Apesar dos recordes da presidente, porém, para 28% dos eleitores sua administração é pior do que a de Lula, enquanto 12% a julgam melhor que o antecessor. Para 57%, os dois governos são iguais.

Escândalos. Os dados da pesquisa mostram que a população tem acompanhado as seguidas denúncias de corrupção contra a administração federal. Foram 23% os entrevistados que mencionaram as acusações contra o ex-ministro do Trabalho Carlos Lupi como o assunto mais lembrado em relação ao governo Dilma. Outros 10% mencionaram a queda de ministros. O terceiro item neste quesito, as viagens internacionais da presidente, tiveram apenas 4% de lembrança.

Para o gerente executivo de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, a presidente parece conseguir se afastar das seguidas acusações de corrupção contra o governo. "Dilma conseguiu se blindar. Ela conseguiu se distanciar e as denúncias ficaram restritas aos ministros. As pessoas estão culpando mais os ministros do que a presidente", avaliou.

Entre os setores que mais devem preocupar o governo, a saúde é desaprovada por 67% dos entrevistados. Em seguida, vêm impostos (66%), taxa de juros (56%), segurança (60%), inflação (52%)e educação (51%). Das nove áreas analisadas pela pesquisa, a aprovação às políticas do governo é maioria apenas no combate à fome, no combate ao desemprego e na política de meio ambiente.