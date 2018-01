Dilma recebe prefeito no Planalto O prefeito Gilberto Kassab (PSD) foi recebido ontem em audiência privada pela presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. A agenda não estava prevista e foi confirmada só depois do encontro. "Vim como prefeito, não como líder partidário", disse Kassab, alegando ter ido discutir a dívida da Prefeitura.