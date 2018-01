Dilma quer ferrovia pronta até 2014

A presidente Dilma Rousseff se reuniu por mais de duas horas, em duas etapas, com os empresários responsáveis pela construção da ferrovia Transnordestina cuja obra, a exemplo da transposição do São Francisco, enfrenta problemas de atrasos em algumas etapas. Dilma cobrou o cumprimento do cronograma de execução de obras e informações sobre metas e cronogramas preestabelecidos. A presidente assegurou que não faltarão recursos para os empreendimentos.

O presidente da Transnordestina, Tufi Daher, após o encontro, reconheceu que existem alguns problemas que atrasam as obras. No caso de Missão Velha (CE), onde a reportagem do Estado visitou e constatou os trabalhos praticamente paralisados, Tufi comentou que ali pode haver um ou outro problema de concessão de licença ambiental, assim como em alguns outros trechos, que têm problemas de desapropriação. "A presidente cobra, e com razão, principalmente a questão dos prazos."

Ao falar do novo prazo de entrega das obras, que estavam previstas para 2012, Daher prometeu: "Quiçá em 2013, início de 2014, nós vamos ter este eixo de Eliseu Martins até o porto de Suape e, no final de 2014, o percurso completo". Segundo ele, a presidente Dilma é uma profunda conhecedora do projeto e que quis saber detalhes da obra, inclusive as datas nas quais estarão prontas as superestruturas em Pernambuco, Piauí e Ceará.

O presidente da Transnordestina assegurou que no encontro não foram discutidos aditivos de contratos para as empresas. A obra tem um custo estimado em R$ 5,4 bilhões.

Bom humor. Em Parnamirim, a presidente afirmou ontem que o governo federal "não pretende ficar elevando indefinidamente" o preço da ferrovia. "A gente sabe que uma obra desse tamanho, dessa dimensão tem sempre coisas não planejadas que ocorrem, mas hoje temos certeza de que o orçamento está bem próximo da realidade", afirmou. "O governo quer a obra realizada sem interrupções e o objetivo é concluir essa obra até o final de 2014", disse ela, bem humorada, após distribuir sorrisos, apertos de mão e posar para fotos.

A presidente visitaria ontem três trechos da Transnordestina. No final da manhã, no entanto, cancelou a ida à São José do Belmonte, onde iria visitar a frente de lançamento da superestrutura da malha ferroviária do lote 1. Desistiu porque já havia visto obra semelhante em Parnamirim mais cedo. / COLABOROU ANGELA LACERDA, ENVIADA A PARNAMIRIM