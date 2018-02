Dilma prestigia aliados antes de norma eleitoral

Apesar ter dito que não participaria de campanhas nos municípios, a presidente Dilma Rousseff já começou a "dar uma mãozinha" a alguns dos candidatos preferenciais do Planalto. Está programada para hoje a participação dela na inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em São Bernardo do Campo, maior cidade do ABC paulista e terra do ex-presidente Lula.

Dilma subirá ao palanque ao lado do prefeito Luiz Marinho (PT), candidato à reeleição. Amanhã, tem agendas com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). As participações foram marcadas às vésperas da proibição de candidatos irem a inaugurações de obras públicas, no sábado. A partir de amanhã, a Justiça Eleitoral permite a campanha de rua.

"Tecnicamente não é campanha. É uma inauguração. Campanha só depois do dia 7", comentou um interlocutor de Dilma. Mas, ao lado de Marinho (PT), Dilma fará discurso em sinal de apoio ao candidato.

Peemedebistas. Episódio semelhante ocorrerá amanhã, no Rio. Ela tem duas inaugurações com Paes e o governador Sérgio Cabral, peemedebistas cada vez mais próximos do Planalto.

Pela manhã, Dilma vai aparecer na cerimônia de entrega de 640 casas do programa Minha Casa, Minha Vida. À tarde, inaugurará uma coordenação de emergência ao lado do Hospital Miguel Couto, no Leblon. A presidente deve discursar nessas solenidades, a exemplo do que fez em março, quando exaltou com Paes a importância da parceria entre os governos federal, estadual e municipal. Dilma também esteve com Fernando Haddad (PT), candidato em São Paulo, na exposição Guerra e Paz, no Memorial da América Latina.

Na terça-feira, a ministra Ideli Salvatti, disse que Dilma quer se manter afastada das eleições municipais, apesar da "mãozinha" aos candidatos apoiados pelo Planalto. Por prudência, ela tem mantido afastamento porque em muitos casos a disputa para as prefeituras estará acontecendo entre aliados da base governista.