Dilma planeja viagens ao lado de ministro do PSB Um dia após a ausência de Eduardo Campos na festa do PT que serviu para lançar a campanha pela reeleição e às vésperas de iniciar uma reforma ministerial, a presidente Dilma Rousseff recebeu ontem no Palácio do Planalto o ministro Fernando Bezerra (Integração Nacional), afilhado político e correligionário do presidente nacional do PSB.