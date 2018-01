Dilma passeia de lancha durante descanso carnavalesco

A presidente Dilma Rousseff, que passou o carnaval na Base Naval de Aratu, nos arredores de Salvador, trocou os banhos de mar na paradisíaca praia de Inema, onde está hospedada, por passeios de lancha.

Foi assim no final do ano passado, quando visitou o local para os festejos da virada de ano, e agora. Dilma chegou a Inema na sexta-feira e deixa o local hoje ao final da manhã.

Ontem, a presidente foi flagrada na Baía de Todos os Santos a bordo da lancha Amazônia Azul, de propriedade da Marinha, por volta de 12h. Ela estava acompanhada por familiares, seguranças da Presidência e integrantes da Marinha. A lancha é a mesma utilizada pela presidente em outras oportunidades em que se hospedou em Inema.

A presidente segue o ritual de evitar a imprensa em seus dias de descanso.

Dilma Rousseff deve receber hoje o governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), para um café da manhã, segundo informou o próprio petista. Logo depois ela deverá retornar a Brasília, onde à tarde já terá agenda oficial.

Havia a expectativa de que a presidente Dilma Rousseff pudesse comparecer num camarote do governo do Estado no carnaval de Salvador, mas ela permaneceu reclusa na Base Naval de Aratu.

Refúgio. Por ser um local reservado, a praia de Inema, na base da Marinha, tem servido de refúgio para vários presidentes da República. Foi o mesmo local escolhido pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, quando estavam no comando da Nação.