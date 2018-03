Dilma nega interferência em eleições no Congresso

No Congresso, houve temor, por parte de alguns líderes, de que Dilma interferisse para tentar impor candidatos mais próximos a ela.

No Senado, o nome em gestação para substituir o presidente José Sarney (PMDB-AP) seria o do ministro Edison Lobão (Minas e Energia). Na Câmara, Dilma estaria preparando a candidatura do ministro Mendes Ribeiro (Agricultura). A ideia, de acordo com informações de bastidores, seria garantir que o comando das duas Casas ficasse sob os cuidados de políticos aliados da presidente nos dois últimos anos de seu mandato.

Ideli chegou a divulgar uma nota negando que o governo pretenda interferir na eleição das duas Casas, no ano que vem. Mendes Ribeiro disse que não tem intenção de brigar pela presidência da Câmara. Lobão não fez comentários sobre a possibilidade de ser ou não candidato.

Escaldado, o deputado Henrique Eduardo Alves (RN), líder do PMDB na Câmara e até agora o nome do partido para suceder o presidente Marco Maia, foi até Ideli Salvatti saber o que era verdade e o que era boato sobre a sucessão. Segundo ele, Ideli o tranquilizou.

Alves já está fechando alguns acordos para garantir votos em 2013. Um deles foi com o PTB, que lhe pediu ajuda para manter a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O governo tirou o petebista Evangevaldo Moreira da direção da estatal, envolvido em suspeitas de fraude em prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Goiás, e o substituiu por Rubens Rodrigues dos Santos. Este último também é filiado ao PTB de Goiás, afilhado político do líder do partido, Jovair Arantes. Henrique Alves deu apoio à indicação.