'Dilma não é de mandar recado nem eu de receber' O governador Eduardo Campos (PSB) demonstrou irritação ontem em Brasília ao ser questionado se via um "recado" de Dilma Rousseff no discurso feito no dia anterior, em Pernambuco, no qual a presidente pediu "compromisso" dos aliados com o seu projeto de governo. "A Dilma não é mulher de mandar recado, nem eu sou homem de receber recado. Ela não é dada a esse tipo de coisa, nem eu."