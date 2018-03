Dilma lançou mão da tática

Assim como o pré-candidato a prefeito de São Paulo Fernando Haddad, Dilma nunca havia disputado uma eleição e era pouco conhecida pelo eleitor. Por conta disso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva costurou uma ampla aliança que contou com praticamente todos os partidos integrantes da coalização governista.

A candidata do PT teve 40% do total do tempo de TV reservado à propaganda eleitoral. Uma fatia 35% superior à do tucano José Serra.

Neste ano, Haddad já sofreu um revés nesse campo midiático. A Justiça Eleitoral puniu o PT com a perda de seu propaganda partidária. Ela seria utilizada para "apresentar" o pré-candidato ao eleitor paulistano. Segundo as pesquisas, ele ainda patina atrás dos rivais.