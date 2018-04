Dilma: 'Gostei muito de participar das eleições' A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, avaliou que foi positiva sua participação nas campanhas de candidatos do PT na recente eleição municipal. "Eu gostei muito de participar das eleições, pois dá uma visão do País muito boa. Acho que temos uma característica muito interessante, a de que o povo é alegre. E eleição dificilmente não é uma festa. Eleição tem um componente de congraçamento democrático, que é muito bom de viver. Você sai do gabinete e vai para essas manifestações, o que é uma coisa muito boa." Sobre declaração do presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), de que o governo não conseguiria eleger "um poste" (candidato sem prestígio eleitoral), Dilma Rousseff tentou não polemizar. "Não acho que a oposição tenha me tratado mal. Ela me trata como oposição. É do jogo." Questionada se havia participado das campanhas eleitorais com o objetivo de aproveitar o momento para se tornar mais conhecida nacionalmente, já que poderá ser candidata à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010, Dilma desconversou. "Eu não tenho idéia disso. Não participei por isso. Eu participei porque acho importante para a cidadã e ministra que sou."