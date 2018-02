Dilma falta a jantar com peemedebistas A presidente Dilma Rousseff não compareceu ontem ao jantar organizado pelo vice-presidente Michel Temer, no Palácio do Jaburu, com governadores e ministros do PMDB. Dirigentes do partido e a assessoria de Dilma afirmaram que ela já havia avisado que não poderia ir porque recebe sua família em Brasília.