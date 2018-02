Dilma endurece lei contra lavagem de dinheiro A presidente Dilma Rousseff sancionou, sem vetos, a lei que endurece contra os crimes de lavagem de dinheiro. A proposta, aprovada no Senado em junho, permite enquadrar como lavagem qualquer recurso com origem oculta ou ilícita. A nova lei deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União, conforme o Twitter do Planalto.