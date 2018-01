Dilma é recebida com festa pelo PT A presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro José Dirceu foram os mais festejados pela militância na comemoração ontem dos 32 anos do PT. Os aplausos ficaram ainda mais evidentes diante da vaia estrondosa recebida pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), que compareceu a convite do presidente nacional da sigla, Rui Falcão.