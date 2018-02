Dilma defende coalizão em posse de ministros Na cerimônia de posse dos novos ministros da Agricultura, da Aviação Civil e do Trabalho - dois do PMDB e um do PDT -, a presidente Dilma Rousseff fez uma forte defesa da coalizão dos partidos para garantir a governabilidade e cobrou lealdade da base, em recado indireto ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). As declarações também serviram de resposta a críticas da oposição, de que as mudanças levaram em conta apenas a campanha à reeleição de 2014.