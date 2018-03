Dilma anuncia mais R$ 1,2 bi contra a seca

No pacote de ações está a criação do "Bolsa Estiagem", que dará R$ 400, a serem pagos em cinco prestações de R$ 80, para as famílias de agricultores que não são assistidos com o programa Garantia Safra.

Cadastro único. O Bolsa Estiagem terá um total de R$ 200 milhões. Os afetados serão selecionados por meio do cadastro único, utilizado para todos os programas sociais do governo.

A expectativa no governo é a de que a seca de 2012 tenha grande intensidade, afetando 90% da região semiárida do País - os nove Estados nordestinos e o norte de Minas - e mais de 1.100 municípios .

"Pretendemos não deixar que a seca devaste tudo o que conquistamos nos últimos anos, de crescimento, de melhoria de vida, de condições de sobrevivência no semi-árido nordestino", disse Dilma, ao participar de assinatura de contrato da Vale e Petrobrás para exploração de potássio.