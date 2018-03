Dilma anuncia hoje pacote com mais verba a prefeitos A presidente Dilma Rousseff anunciará hoje a centenas de prefeitos reunidos em Brasília uma série de medidas para aliviar suas dificuldades com despesas de custeio. Na abertura oficial, ontem, da 16.ª Marcha em Defesa dos Municípios, a plateia recebeu com vaias a informação de que a presidente não havia comparecido.