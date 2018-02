Dilma afirma que prótese dentária tinha que ser dada antes

A presidente Dilma Rousseff afirmou há pouco que era "lamentável" que a trabalhadora rural Marinalva Gomes Filha tenha recebido prótese dentária apenas um dia antes da gravação do programa eleitoral da petista. De acordo com Dilma, o tratamento é garantido pelo programa Brasil Sorridente e deveria ter sido feito antes.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a moradora de Paulo Afonso (BA) recebeu uma prótese dentária um dia antes de gravar para o programa eleitoral de Dilma. Ao jornal, a assessoria de imprensa da campanha da petista negou que tenha solicitado a prótese para a gravação no programa.

"É lamentável que tenham dado (a prótese) apenas um dia antes (da gravação). Tinha que ter dado antes. A obrigação do ministério e da prefeitura é ter rastreado todo mundo que precisa”, disse Dilma há pouco, em coletiva de imprensa no Palácio da Alvorada, em Brasília. “Não tem essa história de que é uma benesse receber uma dentadura, é uma obrigação do Estado", concluiu.