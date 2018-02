Dilma admite falhas e quer melhor controle do Bolsa Família

Ela também admitiu a possibilidade de falhas. "Somos humanos, pode ter tido falhas. O que estou dizendo é o seguinte: não é uma falha tópica que explica (a ida de pessoas a agências da Caixa em) 12 Estados", disse. "Não há processo que não tenha falhas."

Dilma salientou que aguarda o fim das investigações para se posicionar sobre o assunto. "Enquanto não houver alguma avaliação concreta e profunda, nós não emitiremos opinião. (...) Estamos empenhados na investigação por dois motivos. Um, porque pode ter sido um delito. Dois, porque nós temos de aprender com todos os episódios."

A investigação da PF aponta que as informações falsas teriam partido de um telemarketing e de mensagens enviadas para celulares. Segundo o jornal O Globo, a sede do telemarketing fica no Rio de Janeiro. A Caixa admitiu em nota que alterou, sem aviso prévio, o calendário de pagamento do benefício no dia 17, na véspera da confusão, como noticiou ontem a Folha de S.Paulo.

Barroso. Dilma também negou que o julgamento do mensalão não influenciou a escolha do advogado Luís Roberto Barroso para o Supremo Tribunal Federal. "Nós não avaliamos esse aspecto. Ele é um grande constitucionalista. Foi escolhido pela biografia. Construiu essa biografia fora do Supremo."