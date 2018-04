Diferença entre Kassab e Marta diminui com 59,18% da apuração

A diferença entre os porcentuais de votos válidos para os candidatos do PT, Marta Suplicy, e Gilberto Kassab (DEM) diminuiu com a aproximação da apuração de praticamente de quase 60%. Kassab permanece na liderança, o que representa 34,87%. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Já Marta registra 30, 40%. O candidato tucano, Geraldo Alckmin, registra 23,29%. Já são 12014 urnas apuradas. (Com Célia Froufe, da Agência Estado) Texto atualizado às 21 horas