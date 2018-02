Diante da demissão, PDT quer substituto de fora do partido

Setores do partido chegaram nesta quarta-feira, 11, a defender a entrega do ministério à presidente Dilma Rousseff, uma vez que predomina a avaliação entre os trabalhistas de que a pasta está esvaziada de suas funções originais ou, no que lhe resta, sob controle dos petistas. O principal programa de qualificação profissional do governo federal, o Pronatec, por exemplo, está sob o comando do Ministério da Educação, de Aloizio Mercadante. A área de relações do trabalho é controlada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), braço sindical do PT.

O único obstáculo para deixar o ministério é o receio de que o atual ministro, Manoel Dias, seja taxado como mais um pedetista faxinado da Esplanada dos Ministérios. E sua eventual saída abra caminho para a volta do ex-ministro Brizola Neto, adversário interno no PDT do ministro, do presidente da legenda, Carlos Lupi, e do líder da bancada na Câmara, André Figueiredo (CE).