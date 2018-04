Diálogo com jornalista também foi interceptado Em novos áudios obtidos com exclusividade pelo Estado, aparece um diálogo de um repórter do Portal G1, site de notícias da Rede Globo, com o diretório estadual do PSDB. "Sou do Portal G1, queria falar com alguém da assessoria do candidato Tião Bocalon", introduz o repórter. A interceptação de uma conversa telefônica de um jornalista viola dispositivos da Constituição que asseguram "o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte".