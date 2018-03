DF teve 'corrupção sistêmica', afirma o governador

Ele nega envolvimento com as irregularidades das quais é acusado na Justiça e no Ministério Público. Segundo o governador, o DF atingiu o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal porque, no ano passado, houve um aumento salarial para 58 categorias, concedido pelos governos anteriores. Houve também contratação de 10 mil pessoas sem previsão orçamentária.

"Eu tinha duas opções: não cumprir os acordos, ou apertar o orçamento. Optei pela segunda", afirmou o governador. / V.M.