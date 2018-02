Despesa sobe 25% no segundo ano da gestão Dilma Os gastos com passagens aéreas para autoridades e servidores federais aumentaram 25% no segundo ano do governo Dilma, em comparação com o anterior. Em 2012, foram R$ 606,1 milhões por bilhetes nacionais e internacionais, ante R$ 481 milhões em 2011. A variação ficou bem acima da inflação de 2012, de 5,84% (pelo IPCA). O crescimento contraria orientação da própria presidente, que pediu parcimônia no gasto com bilhetes e com diárias. Nem a própria Presidência seguiu a diretriz: seu gasto nesses itens subiu 41% - R$ 24,4 milhões em 2011 e R$ 34,6 milhões em 2012.