Despesa sigilosa com mudas cresceu na época da polêmica com estrela

No ano em que a ex-primeira-dama Marisa Letícia plantou a estrela do PT nos jardins do Palácio da Alvorada, a Secretaria de Administração registrou em seus gastos secretos o aumento nas compras de mudas e sementes. A planilha mostra que as despesas com essa rubrica praticamente dobraram em 2004: passaram de R$ 4,9 mil em 2003 para R$ 9,6 mil no ano seguinte. A ex-primeira dama mandou fazer com sálvias vermelhas a estrela petista nos jardins do Alvorada, onde residiu por oito anos com Lula. O plantio na residência oficial foi alvo de polêmica no governo.

Os dados também revelam que em 2003, quando Lula assumiu a Presidência, foram gastos R$ 7,5 mil na rubrica "cama, mesa e banho", R$ 2,1 mil na compra de aparelhos e utensílios domésticos e R$ 4,5 mil com materiais educativos e esportivos. Em oito anos, a Secretaria da Presidência desembolsou R$ 34,4 mil para pagar serviços domésticos e R$ 195 mil na compra de materiais para "copa e cozinha" e "cama, mesa e banho".

Caça e pesca. Na gestão de Lula, pescador habitual, a Secretaria desembolsou R$ 2,5 mil para comprar material de caça e pesca. Também gastou mais de R$ 60 mil com animais. Além das emas que o casal costumava alimentar, Lula e Marisa cuidavam da cadela Michele, que morreu em 2005.

Em nota, a Secretaria de Administração informou que o governo federal utiliza o cartão para o pagamento de despesas de pequeno vulto desde 2002 e que os gastos são auditados sistematicamente pelo Controle Interno do governo federal e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A Controladoria-Geral da União (CGU) informou que não cabe ao órgão fazer juízo sobre o que deve ou não ser mantido sob sigilo.

A assessoria de imprensa do Instituto Lula e do ex-presidente informou que não tem conhecimento dos dados. Destacou ainda que a Secretaria de Administração da Presidência da República era a responsável pela gestão do uso dos cartões na época e é também responsável pela gestão dessas informações. / A.R.