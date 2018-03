Desembargador promove 'singela consulta' à toga O desembargador Luís Antonio Ganzerla, aliado de Ivan Sartori, mandou em abril e-mail aos colegas, informando-os sobre consulta com abordagem sobre dois temas: reeleição e possibilidade de elegibilidade de todos os desembargadores para os cargos de direção. "Como se comentava muito, também, sobre eventual possibilidade para reeleição dos cargos diretivos, provavelmente, há de se reconhecer, pela boa gestão do presidente atual, resolvi aproveitar o momento e inserir na consulta esse tema", disse Ganzerla, ex-presidente da Seção de Direito Público do TJ.