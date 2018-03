Desembargador diz que está sendo monitorado pela PF O relatório da PF foi lido pela relatora Denise Bonfim após o desembargador Pedro Ranzi se declarar apto a votar os pedidos de liberdade. "Estou sendo perseguido e monitorado pela Polícia Federal, os meus passos estão sendo seguidos e isso me causa constrangimento", afirmou. Ele disse que tratou de outro assunto com o senador Jorge Viana e que naquela data não conhecia o caso nem a concessão de liminar, que soltou Tiago Viana. O senador, por meio de sua assessoria, não comentou o caso. Uma equipe do Conselho Nacional de Justiça apura irregularidades no TJ do Acre.