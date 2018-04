Deputados de PE recebem agora auxílio-moradia dos anos 90

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) começou a pagar auxílio-moradia retroativa a políticos que exerceram mandato de deputado estadual entre 1994 e 1997. Os pagamentos, que variam de R$ 5,4 mil a R$ 354 mil e serão divididos em até 36 parcelas, começaram em setembro, mas só agora vieram a público e também beneficiou quem tem residência no Recife. A seção pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE) questiona o benefício.

A medida é fruto de requerimento apresentado por ex-deputados estaduais, que pedem equiparação aos parlamentares de Brasília. Segundo Eduardo Pugliesi, ex-vice-presidente da OAB-PE e advogado dos políticos beneficiados, o auxílio-moradia recebido pelos deputados federais desde 1990 foi incorporado aos vencimentos em 1999 e, por isso, os parlamentares da Assembleia deveriam ter direito aos valores que estão sendo pagos agora - deputados estaduais recebem até 75% dos vencimentos de um federal. Em 2000, o Supremo Tribunal Federal (STF) estendeu o benefício aos magistrados. "É questão de direito administrativo", alegou Pugliesi.

Segundo ele, os parlamentares pernambucanos foram os últimos a requisitar a Parcela Autônoma de Equiparação (PAE), em 2009. Em 23 de dezembro de 2010, a Mesa Diretora da Assembleia publicou decisão favorável aos parlamentares no Diário Oficial. O caso foi revelado nesta semana pelo blog Acerto de Contas.

Beneficiados. A Assembleia nunca pagou auxílio-moradia aos parlamentares e a maioria dos beneficiados tem residência no Recife. Fazem parte dessa lista o deputado federal e ex-prefeito do Recife, João Paulo (PT), o senador Humberto Costa (PT), o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes (PMDB), o presidente estadual do PSB, deputado federal Pedro Eugênio, e o ex-governador Mendonça Filho (DEM, então no PFL). Apenas dois dos beneficiados ainda são deputados estaduais. Embora tenham exercido mandato na Assembleia naquela época, o governador Eduardo Campos (PSB), o vice-governador João Lyra Neto e o deputado federal Paulo Rubem Santiago (ambos do PDT) não pediram o pagamento e não recebem as parcelas do benefício.

Tanto o STF como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já se pronunciaram favoravelmente à extensão do benefício a seus membros, alegando preservação da isonomia entre os poderes. Em Pernambuco, membros do Tribunal de Justiça (TJ-PE), do Tribunal de Contas (TCE-PE) e do Ministério Público que estavam em atividade no período também foram beneficiados.